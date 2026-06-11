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06:11, 11 июня 2026Экономика

Россия полностью импортозаместила один продукт из Армении

Россельхознадзор: Россия нарастила импорт рыбы для замещения поставок из Армении
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

Россия увеличила закупки рыбы у других стран, чтобы компенсировать сокращение поставок из Армении. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Ранее Россия ввела ограничения на ввоз живой рыбы из Армении, разрешив поставки только с двух предприятий.

«Мы понимали, что нам придется вводить ограничения. Для этого в противовес открывали поставки из других стран. Например, по поставкам форели мы переориентировались на Иран и Турцию», — пояснил глава ведомства.

Данкверт добавил, что чем больше у России поставщиков, тем стабильнее ситуация на рынке: «Если мы зависим от кого-то одного, тогда может возникнуть нехватка какой-либо продукции. Сейчас такого нет, у нас есть большой выбор».

До этого Россельхознадзор ограничил ввоз косточковых плодов и винограда из Армении. Свое решение в ведомстве объяснили участившимися случаями фитосанитарных нарушений. Поставляемая на российский рынок армянская продукция перестала соответствовать стандартам качества, утвержденным в РФ и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

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