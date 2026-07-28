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09:11, 28 июля 2026 (обновлено: 09:16, 28 июля 2026)Экономика

Москвичам пообещали повышенную температуру

Синоптик Леус: В столичном регионе ожидается температура на 3-4 градуса выше нормы
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Селезнев / ТАСС

В столичном регионе во вторник, 28 июля, ожидается температура на 3-4 градуса Цельсия выше нормы, а к вечеру пройдут грозы. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

День начнется под влиянием теплого сектора циклона с центром над Скандинавией. Осадков в первой половине дня не ожидается. Во второй половине дня погода начнет меняться: холодный атмосферный фронт с запада принесет на юг и запад области очаги грозовых ливней и начнет ограничивать там прогрев. В центр региона кратковременные дожди с грозами придут ближе к вечеру. Ожидается, что в Москве выпадет до 2-7 миллиметра осадков, на западе и юге области — до 10-15 миллиметров.

Температура воздуха ожидается на уровне плюс 27-29 градусов, по области будет плюс 24-29 градусов. Ветер будет дуть южный, со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозе ожидаются порывы ветра. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.

В среду, 29 июля, временами ожидаются дожди, ночью плюс 15-17 градусов, днем плюс 18-20 градусов.

Ранее синоптик «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что последняя неделя июля в Москве будет дождливой и с неустойчивыми температурами. Дожди разной интенсивности вероятны каждый день, добавила синоптик.

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