Рэпер Usher полуголым станцевал на фанатке и выгнал ее со сцены

Рэпер Usher полуголым станцевал на фанатке и выгнал ее со сцены из-за неожиданной реакции

Американский рэпер и автор песен Usher полуголым станцевал на фанатке и выгнал ее со сцены из-за неожиданной реакции. Подробности публикует Daily Mail.

47-летний исполнитель выступал в Нэшвилле в рамках совместного тура The R&B с Крисом Брауном. Во время исполнения одной из песен организаторы вывели на сцену фанатку из VIP-зоны и посадили на стул. После этого Usher, находившийся на сцене топлес, под хит My Boo принялся танцевать прямо на поклоннице, которая испытала неловкость и сидела неподвижно.

По этой причине певец отправил девушку обратно в зал со словами: «Думаю, она не хочет быть на сцене». В итоге видео с концерта завирусилось в соцсетях. «Вы же понимаете, что эти женщины добровольно выходят на сцену? Она могла бы сказать "нет"! Зачем выходить на сцену, если не собираешься участвовать», — интересовались возмущенные комментаторы.

В ноябре 2024 года рэпер Usher раскрыл неожиданный секрет моложавой внешности.