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18:36, 20 ноября 2024Ценности

46-летний рэпер Usher раскрыл неожиданный секрет моложавой внешности

46-летний рэпер Usher катается на коньках ради сохранения моложавой внешности
Мария Винар

Фото: Arcovision Pictures / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американский рэпер и автор песен Usher раскрыл неожиданный секрет моложавой внешности. Соответствующее интервью публикует People.

46-летний исполнитель признался, что сохранять и поддерживать физическую форму ему помогает катание на коньках. По его мнению, к данному виду спорту необходимо приобщить молодежь. «Все проводят так много времени за гаджетами. Мы хотим, чтобы вы катались, выходили на улицу, были активными и хорошо проводили время», — заявил он.

Артист отметил, что катание на коньках для него является одним из способов заботы о себе. «Свобода и самовыражение. Я действительно чувствую, что это некий язык. Люди должны понимать, насколько это весело на самом деле», — заключил собеседник издания.

В июле Usher также рассказал, что для сохранения активности рано просыпается и выпивает сок сельдерея.

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