РИА Новости: Диверсанты ВСУ пытались свести татуировки с гербом Украины и свастикой

Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили в Днепропетровской области украинскую диверсионно-разведывательную группу. Как рассказал РИА Новости заместитель командира батальона по военно-политической работе Артем Ильин, в ходе осмотра тел погибших было установлено, что они предпринимали попытки скрыть свою причастность к Вооруженным силам Украины (ВСУ) — самостоятельно сводили татуировки с изображением герба страны и нацистской символики.

По словам собеседника агентства, в лесополосе были зафиксированы двое украинских военнослужащих, которые выдавали себя за российских бойцов, использовали в эфире позывные чужих подразделений и при этом вели огонь по российским позициям. Ночью штурмовая группа скрытно взяла опорный пункт в окружение и ликвидировала всех находившихся там противников.

По словам Ильина, украинские военные старались брать с собой минимум документов, заправляли носки особым образом, а небольшие флажки Украины прятали под обувь.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Украины, если и просачиваются на территории, занятые Вооруженными силами (ВС) РФ, то их быстро ликвидируют.