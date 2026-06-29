Путин рассказал об уничтожении украинских диверсантов

Путин: Российские военные быстро ликвидируют ДРГ Украины

Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Украины, если и просачиваются на территории, занятые Вооруженными силами (ВС) РФ, то их быстро ликвидируют, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Как указал глава государства, иногда диверсанты используют российскую военную форму.

«Их там достаточно быстро ликвидируют, но такое бывает в зоне боевых действий. Но так, чтобы какие-то территории освобождали — мне это неизвестно», — указал президент.

Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали гражданку России, которая передавала Киеву данные о научных и образовательных учреждениях Луганской народной республики (ЛНР) и Крыма.