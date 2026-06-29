Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:24, 29 июня 2026Россия

Путин рассказал об уничтожении украинских диверсантов

Путин: Российские военные быстро ликвидируют ДРГ Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Украины, если и просачиваются на территории, занятые Вооруженными силами (ВС) РФ, то их быстро ликвидируют, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Как указал глава государства, иногда диверсанты используют российскую военную форму.

«Их там достаточно быстро ликвидируют, но такое бывает в зоне боевых действий. Но так, чтобы какие-то территории освобождали — мне это неизвестно», — указал президент.

Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали гражданку России, которая передавала Киеву данные о научных и образовательных учреждениях Луганской народной республики (ЛНР) и Крыма.

Обсудить
Последние новости

Путин назвал главную задачу России на СВО

Собянин рассказал о запуске оплаты по биометрии на всех МЦД

Мужчина с самым маленьким пенисом стал собирать деньги на его увеличение

Раскрыт неожиданный способ защитить мозг от деменции

Путин рассказал об уничтожении украинских диверсантов

Путин назвал причину переноса переговоров по Украине в Стамбул

В Москве начали выпуск препарата для лечения тяжелых форм заболеваний почек

В Москве оценили масштабы прошедших ливней

Сборная Канады обыграла команду ЮАР и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

В Европе поставили больше 60 рекордов жары

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
© 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok