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Силовые структуры
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11:49, 16 июня 2026Силовые структуры

Передача данных о российских научных и образовательных учреждениях привела к встрече с ФСБ

В Крыму ФСБ задержала агента СБУ за передачу данных о научных учреждениях
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Крыму сотрудники ФСБ задержали гражданку России, которая передавала Киеву данные о научных и образовательных учреждениях Луганской народной республики (ЛНР) и Крыма. Об этом пишет ТАСС.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («государственная измена»). Она арестована.

Правоохранители выяснили, что женщину завербовала Служба безопасности Украины (СБУ) при пересечении украинско-польской границы. Доступ к данным она имела из-за своей работы.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Оренбургской области, подозреваемого в госизмене.

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