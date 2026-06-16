Передача данных о российских научных и образовательных учреждениях привела к встрече с ФСБ

В Крыму ФСБ задержала агента СБУ за передачу данных о научных учреждениях

В Крыму сотрудники ФСБ задержали гражданку России, которая передавала Киеву данные о научных и образовательных учреждениях Луганской народной республики (ЛНР) и Крыма. Об этом пишет ТАСС.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («государственная измена»). Она арестована.

Правоохранители выяснили, что женщину завербовала Служба безопасности Украины (СБУ) при пересечении украинско-польской границы. Доступ к данным она имела из-за своей работы.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Оренбургской области, подозреваемого в госизмене.