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10:03, 16 июня 2026Силовые структуры

Переписка с украинской разведкой разоблачила молодого россиянина

ФСБ задержала 18-летнего оренбуржца, работавшего на военную разведку Киева
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Оренбургской области, подозреваемого в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

По данным ведомства, молодой россиянин сам установил контакт с военной разведкой Киева в мессенджере Telegram. По их заданию он собирал данные об объектах критически важной инфраструктуры, чтобы в дальнейшем нанести по ним удар беспилотниками.

Ранее сотрудники силовых структур задержали завербованного украинскими спецслужбами жителя Читы. Предварительно мужчина был завербован для участия в диверсиях на территории России.

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