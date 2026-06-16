Завербованный россиянин прошел спецподготовку и попался в руки силовиков

ФСБ задержала жителя Читы, завербованного для диверсий украинскими спецслужбами

Сотрудники силовых структур задержали завербованного украинскими спецслужбами жителя Читы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Забайкальскому краю.

Предварительно, мужчина был завербован для участия в диверсиях на территории России — для этого он прошел специальную подготовку. Основной задачей агента были сбор и передача информации о критически важных объектах, расположенных рядом с его местом проживания. Сейчас он обвиняется в госизмене и прохождении обучения в целях осуществления терактов.

Ранее приговор заслушал житель Хабаровского края, готовивший теракт по заданию украинских спецслужб.

