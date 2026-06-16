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Силовые структуры
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08:29, 16 июня 2026Силовые структуры

Завербованный россиянин прошел спецподготовку и попался в руки силовиков

ФСБ задержала жителя Читы, завербованного для диверсий украинскими спецслужбами
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Сотрудники силовых структур задержали завербованного украинскими спецслужбами жителя Читы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Забайкальскому краю.

Предварительно, мужчина был завербован для участия в диверсиях на территории России — для этого он прошел специальную подготовку. Основной задачей агента были сбор и передача информации о критически важных объектах, расположенных рядом с его местом проживания. Сейчас он обвиняется в госизмене и прохождении обучения в целях осуществления терактов.

Ранее приговор заслушал житель Хабаровского края, готовивший теракт по заданию украинских спецслужб.

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