Готовивший теракт по заданию Украины россиянин заслушал приговор

Хабаровчанин получил 23 года за подготовку теракта по заданию спецслужб Украины

1-й Восточный окружной военный суд приговорил к 23 годам лишения свободы жителя Хабаровского края, готовившего теракт по заданию украинских спецслужб. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевой прокуратуре.

Суд установил, что с февраля по декабрь 2022 года мужчина установил контакт со спецслужбами Украины. По их заданию он передавал данные о военных объектах и сотрудниках силовых структур. Хабаровчанин также изготовил взрывчатку и приобрел экипировку для совершения теракта. Его задержали сотрудники УФСБ.

Суд признал мужчину виновным по статьям о госизмене, подготовке теракта, незаконном изготовлении взрывчатки, незаконном обороте оружия и публичных призывах к терроризму.

Ранее в руки силовиков попался оправдывающий теракт на Крымском мосту житель Брянска.