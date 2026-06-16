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Силовые структуры
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07:55, 16 июня 2026Силовые структуры

Готовивший теракт по заданию Украины россиянин заслушал приговор

Хабаровчанин получил 23 года за подготовку теракта по заданию спецслужб Украины
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

1-й Восточный окружной военный суд приговорил к 23 годам лишения свободы жителя Хабаровского края, готовившего теракт по заданию украинских спецслужб. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевой прокуратуре.

Суд установил, что с февраля по декабрь 2022 года мужчина установил контакт со спецслужбами Украины. По их заданию он передавал данные о военных объектах и сотрудниках силовых структур. Хабаровчанин также изготовил взрывчатку и приобрел экипировку для совершения теракта. Его задержали сотрудники УФСБ.

Суд признал мужчину виновным по статьям о госизмене, подготовке теракта, незаконном изготовлении взрывчатки, незаконном обороте оружия и публичных призывах к терроризму.

Ранее в руки силовиков попался оправдывающий теракт на Крымском мосту житель Брянска.

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