Оправдывающий теракт на Крымском мосту россиянин попался в руки силовиков

В Брянске суд арестовал мужчину за оправдание теракта на Крымском мосту

В Брянске суд арестовал местного жителя за оправдание теракта на Крымском мосту. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Ему предъявлено обвинение по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»).

По версии следствия, обвиняемый разместил на своей странице в социальной сети «Одноклассники» пост, в котором оправдывал террористический акт на Крымском мосту, который произошел в октябре 2022 года. Согласно заключению специалистов, сообщение содержало лингвистические и психологические признаки оправдания преступления.

Ранее в Адыгее суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 20-летнему местному жителю, который завлекал россиян в террористическую организацию.