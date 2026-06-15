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Силовые структуры
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19:08, 15 июня 2026Силовые структуры

Оправдывающий теракт на Крымском мосту россиянин попался в руки силовиков

В Брянске суд арестовал мужчину за оправдание теракта на Крымском мосту
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Брянске суд арестовал местного жителя за оправдание теракта на Крымском мосту. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Ему предъявлено обвинение по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»).

По версии следствия, обвиняемый разместил на своей странице в социальной сети «Одноклассники» пост, в котором оправдывал террористический акт на Крымском мосту, который произошел в октябре 2022 года. Согласно заключению специалистов, сообщение содержало лингвистические и психологические признаки оправдания преступления.

Ранее в Адыгее суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 20-летнему местному жителю, который завлекал россиян в террористическую организацию.

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