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Силовые структуры
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14:56, 15 июня 2026Силовые структуры

Завлекавший россиян в терроризм мужчина попался силовикам

В Адыгее суд арестовал мужчину за участие в террористической организации
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Адыгее суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 20-летнему местному жителю, который завлекал россиян в террористическую организацию. Об этом пишет ТАСС.

Молодой мужчина будет под стражей два месяца. Он проходит обвиняемым по делу об участии в деятельности террористической организации.

По версии следствия, юноша был сторонником запрещенной на территории России международной террористической организации. Он считал себя ее членом и проводил беседы с гражданами России, в которых обосновывал и оправдывал правильность ее деятельности, а также призывал принять в ней участие.

Ранее фанат популярного российского футбольного клуба поддержал террористов и получил срок.

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