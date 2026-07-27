Врач раскрыла особенности секса у женщин с двумя влагалищами

Гинеколог Савиоло раскрыла особенности полового акта у женщин с интимной аномалией

Гинеколог Ливия Савиоло раскрыла, как занимаются сексом женщины, которые родились с двумя влагалищами. О половой жизни с такой особенностью она рассказала изданию Metropoles.

Как отметила Савиоло, теоретически половой акт возможен через оба влагалища. Правда, на практике все зависит от анатомических особенностей. «В большинстве случаев пациентка использует один из влагалищных каналов: обычно есть доминирующий (более широкий или более доступный). Другой канал может быть более узким или менее анатомически удобным для доступа», — пояснила специалистка.

Доктор добавила, что у одних женщин с такой аномалией неприятные ощущения во время полового акта отсутствуют, а у других — наблюдаются боль и дискомфорт. В последнем случае, чтобы нормализовать интимную жизнь, используется физиотерапевтическое лечение мышц тазового дна, сексуальное консультирование и хирургическое вмешательство, если в нем есть необходимость, отметила врач.

Ранее сексолог Олеся Мелехина перечислила женщинам главные ошибки во время орального секса. Одной из них она назвала неправильный наклон головы.