Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 27 июля 2026Забота о себе

Врач раскрыла особенности секса у женщин с двумя влагалищами

Гинеколог Савиоло раскрыла особенности полового акта у женщин с интимной аномалией
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Wongsakorn 2468 / Shutterstock / Fotodom

Гинеколог Ливия Савиоло раскрыла, как занимаются сексом женщины, которые родились с двумя влагалищами. О половой жизни с такой особенностью она рассказала изданию Metropoles.

Как отметила Савиоло, теоретически половой акт возможен через оба влагалища. Правда, на практике все зависит от анатомических особенностей. «В большинстве случаев пациентка использует один из влагалищных каналов: обычно есть доминирующий (более широкий или более доступный). Другой канал может быть более узким или менее анатомически удобным для доступа», — пояснила специалистка.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

Доктор добавила, что у одних женщин с такой аномалией неприятные ощущения во время полового акта отсутствуют, а у других — наблюдаются боль и дискомфорт. В последнем случае, чтобы нормализовать интимную жизнь, используется физиотерапевтическое лечение мышц тазового дна, сексуальное консультирование и хирургическое вмешательство, если в нем есть необходимость, отметила врач.

Ранее сексолог Олеся Мелехина перечислила женщинам главные ошибки во время орального секса. Одной из них она назвала неправильный наклон головы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ нанесли удар по регионам России. Что известно об атаке?
    Премьер Британии обратился к России
    Невеста отменила свадьбу и в тот же вечер вышла замуж за другого
    Министр здравоохранения обратился к мужчинам в России
    Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников
    В Киеве объявили воздушную тревогу
    На Колыме анонсировали новый рекорд по добыче золота
    22-летнюю туристку нашли бездыханной на дне бассейна после вечеринки
    Названа фатальная ошибка при продаже игровой консоли
    Выпускник одной из самых дорогих школ мира рассказал о детях диктаторов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok