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03:00, 20 июля 2026Забота о себе

Женщинам назвали главные ошибки во время орального секса

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Олеся Мелехина рассказала, какие ошибки женщины часто совершают во время орального секса. Пост об этом специалистка опубликовала в своем канале в Telegram.

Одной из распространенных ошибок сексолог назвала слишком глубокое проникновение, так как оно может вызвать рвотный рефлекс. В их число Мелехина также включила напряжение мышц языка, неправильный наклон головы, попытки дышать при перекрытом проходе в носоглотке и сильный страх возникновения неприятных ощущений, так как он тоже провоцирует рвотный рефлекс.

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Сексолог добавила, что во время орального секса женщинам важно расслаблять мышцы лица и шеи. Кроме того, она порекомендовала следить затем, чтобы в процессе было достаточно увлажнения.

Ранее сексолог Дмитрий Гухман рассказал, как сделать поцелуй идеальным. По его мнению, важно не торопиться и быть в моменте.

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