Россиянам дали пять советов для идеального поцелуя

Сексолог Дмитрий Гухман дал пять советов, которые позволят сделать поцелуй идеальным. Рекомендациями он поделился с россиянами в своем Telegram-канале.

Самой распространенной ошибкой при поцелуе Гухман назвал торопливость. Таким образом, его первый совет — не спешить во время процесса. «Попробуйте перед самым поцелуем на несколько секунд остановиться, посмотреть партнеру в глаза, почувствовать этот момент. Эта небольшая пауза усиливает предвкушение и помогает понять, готов ли партнер к близости», — написал он.

Во-вторых, по словам специалиста, важно находиться в моменте. Дело в том, что если во время поцелуя голова занята другими мыслями, то он не получится чувственным. В-третьих, сексолог посоветовал включить в работу все тело. В том числе важно прикасаться руками к лицу, волосам, шее, плечам и талии партнера.

В-четвертых, Гухман призвал чередовать ритм. «Короткие поцелуи можно сменять более глубокими, затем снова возвращаться к легким прикосновениям губ. Так появляется естественная динамика, а ощущения становятся ярче», — пояснил он. Заключительный совет эксперта — максимально расслабиться, ведь напряженные губы, слишком резкие движения или желание все контролировать делают поцелуй менее приятным.

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