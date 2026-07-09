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Забота о себе
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01:01, 9 июля 2026Забота о себе

Россиянам дали пять советов для идеального поцелуя

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DenisProduction.com / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Дмитрий Гухман дал пять советов, которые позволят сделать поцелуй идеальным. Рекомендациями он поделился с россиянами в своем Telegram-канале.

Самой распространенной ошибкой при поцелуе Гухман назвал торопливость. Таким образом, его первый совет — не спешить во время процесса. «Попробуйте перед самым поцелуем на несколько секунд остановиться, посмотреть партнеру в глаза, почувствовать этот момент. Эта небольшая пауза усиливает предвкушение и помогает понять, готов ли партнер к близости», — написал он.

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Во-вторых, по словам специалиста, важно находиться в моменте. Дело в том, что если во время поцелуя голова занята другими мыслями, то он не получится чувственным. В-третьих, сексолог посоветовал включить в работу все тело. В том числе важно прикасаться руками к лицу, волосам, шее, плечам и талии партнера.

В-четвертых, Гухман призвал чередовать ритм. «Короткие поцелуи можно сменять более глубокими, затем снова возвращаться к легким прикосновениям губ. Так появляется естественная динамика, а ощущения становятся ярче», — пояснил он. Заключительный совет эксперта — максимально расслабиться, ведь напряженные губы, слишком резкие движения или желание все контролировать делают поцелуй менее приятным.

Ранее сексолог Кортни Бойер заявила, что засосы укрепляют отношения. По ее мнению, так можно вернуть в сексуальную жизнь азарт и веселье.

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