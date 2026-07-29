Описана опасность пауэрбанков

ZDNet: За паэурбанками призвали следить и утилизировать их в случае намека на поломку

Внешние батареи призвали не держать выключенными и на виду. Об этом сообщает издание ZDNet.

Журналисты портала заметили, что паэурбанки, которые многие используют для зарядки смартфонов, могут вести себя непредсказуемо из-за особенностей литий-ионных аккумуляторов. В этой связи специалисты рекомендовали следить за портативными батареями и описали опасность этого типа гаджетов.

В первую очередь авторы издания призвали читателей приобретать только качественные зарядные устройства. Также ни при каких условиях нельзя пользоваться пауэрбанками в случае видимого повреждения корпуса или провода или при появлении необычного запаха — такие батареи нужно срочно утилизировать «при малейшем намеке на поломку».

В материале говорится, что перевозить с собой портативные зарядки большой емкости не стоит: по словам журналистов, аккумулятора на 10 000 миллиампер-часов хватит, чтобы подзарядить большинство гаджетов. «Держите портативные зарядные устройства на виду, когда они заряжаются или находятся в процессе зарядки», — подчеркнули журналисты ZDNet и попросили пользователей, не накрывать их тканью, бумагой и прочими посторонними предметами. Также они посоветовали отключать от батареи все кабели, когда она не используется.

Ранее журналисты издания MakeUseOf заявили, что при зарядке смартфона от пауэрбанка нужно учитывать не только емкость батареи, но и другие показатели. Также они рассказали о том, что при зарядке часть энергии может теряться.