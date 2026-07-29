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07:24, 29 июля 2026Экономика

Названо число активно торгующих с Россией стран

Ректор ВАВТ Идрисова: С Россией продолжают активно торговать 180 стран мира
Вячеслав Агапов

Фото: Global Look Press

С Россией продолжают активно торговать 180 стран мира. Такое число назвала ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) при Минэкономразвития России Виттория Идрисова, ее цитирует РИА Новости.

По словам эксперта, экономика России остается открытой, а внешняя торговля остается важной составляющей ее стратегии. При этом вектор внешнеторговой деятельности страны сейчас круто меняется.

«Судите сами: если еще пять лет назад более 54 процентов товарооборота России приходилось на западные государства, прежде всего — страны Европы, то сейчас эта доля упала до 20 процентов. Все больше в отечественной ВЭД значение играют страны так называемого Глобального Юга — Азии, Африки и Латинской Америки. Львиная доля товарооборота РФ приходится сегодня на Китай, Индию и Турцию», — пояснила Идрисова.

Изменение вектора внешнеэкономической деятельности влечет за собой существенную трансформацию логистических и финансовых путей, международных страховых операций, без которых немыслимо это взаимодействие, подчеркнула эксперт.

Ранее сообщалось, что по итогам первой половины 2026-го товарооборот Грузии с Россией вырос почти на 20 процентов. В годовом выражении прирост составил 18,9 процента. Объем взаимной торговли двух стран превысил 1,5 миллиарда долларов.
За полгода Россия закупила у Грузии товаров на 1,2 миллиарда долларов. Бывшая республика СССР, в свою очередь, получила российской продукции на 332 миллиона долларов.

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