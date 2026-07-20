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15:22, 20 июля 2026Экономика

Россия нарастила торговлю с постсоветской страной

Статслужба Грузии: По итогам первой половины 2026-го товарооборот с Россией вырос на 20 %
Вячеслав Агапов

Фото: Владимир Умикашвили / РИА Новости

По итогам первой половины 2026-го товарооборот Грузии с Россией вырос почти на 20 процентов. Об этом со ссылкой на данные статслужбы постсоветской страны сообщает РИА Новости.

В годовом выражении прирост составил 18,9 процента. Объем взаимной торговли двух стран превысил 1,5 миллиарда долларов.

За полгода Россия закупила у Грузии товаров на 1,2 миллиарда долларов. Бывшая республика СССР, в свою очередь, получила российской продукции на 332 миллиона долларов.

В июне 2026 года закупки грузинского вина Россией выросли на 27 процентов относительно мая и достигли 13,9 миллиона долларов. В последний месяц весны речь шла о 10,9 миллиона долларов. Июньский результат оказался максимальным с декабря 2025 года. В результате Россия сохранила за собой статус крупнейшего покупателя грузинского вина.

По данным Ассоциации виноградарей и виноделов России, после ухода с российского рынка европейских поставщиков вина их место заняли ЮАР, Сербия, Грузия, Китай и Бразилия. Грузия была и остается одним из ключевых поставщиков вина в Россию.

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