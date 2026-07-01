Пять стран заняли место европейских поставщиков вина в Россию

АВВР: Вместо европейцев вино в РФ стали поставлять ЮАР, Грузия, Китай и Бразилия

После ухода с российского рынка европейских поставщиков вина, их место заняли ЮАР, Сербия, Грузия, Китай и Бразилия. Эти данные Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВРР) процитировало РИА Новости.

Оказалось, что эти государства могут предложить российскому потребителю качественную и интересную продукцию. Наиболее перспективной в этом списке стала ЮАР — страна с устоявшимися традициями виноделия и хорошим соотношением цены и качества. Кроме того, одним из ключевых поставщиков вина была и остается Грузия.

«Особый интерес представляют как традиционные кахетинские вина, так и современные сухие вина международного стиля. Сорта: белые — Мцване, Киси, Ркацители; красные — Саперави, Александроули», — заявили в ассоциации.

Что касается Китая, то его винодельческая отрасль также активно развивается. Наиболее значительного прогресса здесь достигли регионы Нинся и Шаньдун. А бразильская агломерация Серра-Гауша знаменита как игристыми, так и тихими винами.

В мае поставки грузинского вина в Россию упали почти на 36 процентов в денежном выражении по сравнению с тем же периодом годом ранее, c 17,2 до 10,9 миллиона долларов.