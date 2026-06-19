Россия на треть урезала закупку грузинского вина

Поставки грузинского вина в России в мае сократились на 35,9 процента в годовом выражении

В мае поставки грузинского вина в Россию сократились на 35,9 процента в денежном выражении по сравнению с тем же периодом годом ранее, c 17,2 миллиона долларов до 10,9 миллиона. Об этом со ссылкой на данные статистической службы Грузии сообщает РИА Новости.

Однако Россия с большим отрывом сохраняет за собой позицию крупнейшего покупателя у Грузии, поскольку далее идут Польша с результатом 1,6 миллиона долларов и Украина, у которой объем закупок составляет миллион долларов.

Ранее президент группы компаний Simple Максим Каширин указал, что в текущем году именно грузинские вина являются главным соперником российских на отечественном рынке.

Основной причиной такой ситуации он назвал отсутствие повышенных импортных пошлин, которые действуют на вина из недружественных европейских стран, а также дорогую логистику для напитков из Африки и Южной Америки.

Несмотря на первый фактор за первый квартал 2026 года суммарные объемы поставок французского вина в Россию выросли более чем в 10 раз в денежном выражении, до девяти миллионов евро.