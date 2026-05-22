Поставки вина из страны НАТО в Россию взлетели

РИА Новости: Экспорт французского вина в Россию вырос в 12,9 раза в январе-марте

По итогам первых трех месяцев 2026 года суммарные объемы поставок французского вина в Россию увеличились более чем в 10 раз в денежном выражении в сравнении с аналогичным периодом 2025-го. О резком росте экспорта из страны НАТО сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза (Eurostat).

За отчетный период поставщики из Франции отправили в Россию вина на общую сумму свыше девяти миллионов евро. Для сравнения, в январе-марте 2025-го показатель находился на уровне 700 тысяч евро. Таким образом, за год стоимость поставок выросла примерно в 12,9 раза.

Подобная динамика позволила стране обеспечить себе четвертое место в списке крупнейших европейских экспортеров вина на российский рынок. Лидером рейтинга оказалась Италия с результатом 45,2 миллиона евро, в топ-3 также вошли Латвия (22 миллиона), и Польша (16 миллионов).

Другим важным поставщиком вина в начале 2026 года стала Грузия. Поставщики из постсоветской страны в январе-апреле экспортировали в Россию почти 15,3 тысячи тонн на сумму около 45 миллионов долларов.

Резкое наращивание закупок вина за рубежом фиксируется на фоне стремительного падения производства этого алкоголя на российском рынке. Эксперты связали подобную динамику с рядом факторов, включая рекордно высокую базу прошлого года, увеличение налоговой нагрузки на производителей, ужесточение акцизов и снижение покупательной способности населения.