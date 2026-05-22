09:25, 22 мая 2026Спорт

Роднина высказалась об уходе сына Плющенко под флаг Азербайджана

Роднина, комментируя решение сына Плющенко, напомнила о дочери Тутберидзе
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась об уходе сына Евгения Плющенко Александра под флаг Азербайджана. Ее слова приводит Sport24.

«Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе (речь о Диане Дэвис — дочери тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. — прим. «Ленты.ру») за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов», — сказала Роднина. Депутат указала на то, что у Дэвис есть гражданства нескольких стран. «Вот вам и патриотическое воспитание и моральный облик», — отметила она.

Роднина добавила, что не понимает, когда люди говорят о потере в контексте ухода спортсмена под флаг другой страны. «Мы никогда не останавливали миграцию людей ни на уровне страны, ни в спорте», — заявила депутат.

21 мая стало известно, что 13-летний Александр Плющенко перейдет под флаг Азербайджана. Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал это решение Евгения Плющенко.

