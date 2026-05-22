ФСБ предотвратила теракт в российском регионе

В Краснодарском крае ФСБ предотвратила теракт на энергообъекте

В Краснодарском крае сотрудники УФСБ предотвратили теракт на объекте энергетической инфраструктуры. Об этом пишет РИА Новости.

23-летний житель Краснодарского края должен был подорвать энергообъект в Новороссийске при помощи самодельного взрывного устройства фугасного действия с массой взрывчатого вещества 2,5 килограмма. Ему не удалось это сделать, потому что правоохранители поймали его на пути к объекту.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Он признал вину и сотрудничает со следствием. Молодой мужчина уже рассказал, что был завербован спецслужбами Украины.