ФСБ предотвратила теракт в российском регионе

09:53, 22 мая 2026

В Краснодарском крае ФСБ предотвратила теракт на энергообъекте
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Краснодарском крае сотрудники УФСБ предотвратили теракт на объекте энергетической инфраструктуры. Об этом пишет РИА Новости.

23-летний житель Краснодарского края должен был подорвать энергообъект в Новороссийске при помощи самодельного взрывного устройства фугасного действия с массой взрывчатого вещества 2,5 килограмма. Ему не удалось это сделать, потому что правоохранители поймали его на пути к объекту.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Он признал вину и сотрудничает со следствием. Молодой мужчина уже рассказал, что был завербован спецслужбами Украины.

