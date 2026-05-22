10:46, 22 мая 2026Авто

Покинувшая Россию компания отзовет сотни тысяч автомобилей

Кирилл Луцюк

Фото: Yuriko Nakao / Getty Images

Южнокорейский чеболь Hyundai Motor решил отозвать в США 421 078 автомобилей. Об этом со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщило Reuters.

Причиной принятого решения стали ошибки в работе программного обеспечения. Последние могут привести к преждевременному срабатыванию системы предотвращения фронтальных столкновений и включению тормозов, что увеличивает риск аварии. Отзыв касается некоторых моделей автомобилей Santa Cruz, Tucson, Tucson Hybrid и Tucson Plug-In Hybrid Electric 2025-2026 годов выпуска.

Ранее сообщалось, что Hyundai отзовет больше 54 тысяч автомобилей Elantra Hybrid 2024-2026 годов выпуска из-за рисков возгорания, вызванного перегревом блока управления гибридной силовой установки.

В начале апреля Hyundai Motor отзывала в США 294 128 машин из-за производственного дефекта, который может спровоцировать отсоединение креплений ремней безопасности.

