Покинувшая Россию компания отзовет сотни тысяч автомобилей

NHTSA: Hyundai отзовет больше 420 тысяч автомобилей

Южнокорейский чеболь Hyundai Motor решил отозвать в США 421 078 автомобилей. Об этом со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщило Reuters.

Причиной принятого решения стали ошибки в работе программного обеспечения. Последние могут привести к преждевременному срабатыванию системы предотвращения фронтальных столкновений и включению тормозов, что увеличивает риск аварии. Отзыв касается некоторых моделей автомобилей Santa Cruz, Tucson, Tucson Hybrid и Tucson Plug-In Hybrid Electric 2025-2026 годов выпуска.

Ранее сообщалось, что Hyundai отзовет больше 54 тысяч автомобилей Elantra Hybrid 2024-2026 годов выпуска из-за рисков возгорания, вызванного перегревом блока управления гибридной силовой установки.

В начале апреля Hyundai Motor отзывала в США 294 128 машин из-за производственного дефекта, который может спровоцировать отсоединение креплений ремней безопасности.