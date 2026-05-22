11:18, 22 мая 2026

Стало известно о растущих внутренних проблемах на Украине

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украина сталкивается с растущими внутренними проблемами на фоне конфликта с Россией. Об этом сообщает Bloomberg.

«Вновь обретенная уверенность Украины на поле боя сталкивается с растущими внутренними проблемами», — говорится в материале.

Как отмечает издание, уставшее от войны население Украины все меньше желает идти в армию, а широкая мобилизация остается крайне непопулярной.

Уточняется, что для решения проблемы министр обороны Украины Михаил Федоров готовит реформы, которые повысят заработную плату солдатам и привлекут новобранцев, а также улучшат эффективность развертывания войск и расширят использование беспилотников.

Ранее Госдепартамент США одобрил продажу Украине оборудования для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) HAWK. Стоимость сделки составит чуть более 108 миллионов долларов.

