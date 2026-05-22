Российских школьников сводили на экскурсию на скотобойню

Школьников из красноярского поселка Малиновка сводили на экскурсию на скотобойню

Школьников из поселка Малиновка в Красноярском крае сводили на экскурсию на скотобойню. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

К мероприятию привлекли 14-летних российских подростков. Несовершеннолетним сперва показали, как изготавливают колбасу. А после повели в убойный цех. Часть ребят отказались заходить внутрь помещения, в школе из-за этого их стали называть слишком чувствительными.

В финале экскурсии подросткам предложили сделать фото на фоне разделанных свиных туш, которые висели на металлических крюках.

После претензий в соцсетях руководство школы пояснило, что водило детей на подобные экскурсии и в прошлом. По их версии, в этот раз старшеклассники были очень восприимчивы и ранимы.

