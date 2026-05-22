Раскрыт секрет откровенного наряда самой красивой женщины в мире на фестивале в Каннах

People: На откровенное платье Хадид в Каннах ушло 22 160 часов вышивки

Журналисты People раскрыли секрет откровенного наряда американской супермодели палестино-голландского происхождения Беллы Хадид на фестивале в Каннах. Материал опубликован на сайте издания.

Выяснилось, что на создание белого платья Schiaparelli для знаменитости, которую известный пластический хирург Джулиан Де Сильва назвал в 2019 году самой красивой женщиной в мире, ушло более 22 тысяч часов вышивки. При этом уточняется, что в работе изделия, разработанного художественным директором бренда Даниэлем Роузберри, участвовали 130 человек.

Известно, что наряд стал данью уважения актрисе и модели Джейн Биркин и ее культовому вязаному платью, в котором она вышла в свет в Париже в 1969 году. Платье Биркин было сшито из аналогичной кружевной вышивки в ​​технике тромп-л'ойль, выполненной из шнуров и якорных нитей, и украшено той же черной бисерной отделкой.

21 мая Белла Хадид появилась на Каннском фестивале в обнажающем грудь платье. Сшитое на заказ изделие оказалось оформлено вырезом до пупка и частично демонстрировало тело супермодели.