12:43, 22 мая 2026

Раскрыт секрет откровенного наряда самой красивой женщины в мире на фестивале в Каннах

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Журналисты People раскрыли секрет откровенного наряда американской супермодели палестино-голландского происхождения Беллы Хадид на фестивале в Каннах. Материал опубликован на сайте издания.

Выяснилось, что на создание белого платья Schiaparelli для знаменитости, которую известный пластический хирург Джулиан Де Сильва назвал в 2019 году самой красивой женщиной в мире, ушло более 22 тысяч часов вышивки. При этом уточняется, что в работе изделия, разработанного художественным директором бренда Даниэлем Роузберри, участвовали 130 человек.

Фото: Gilbert Tourte / Gamma-Rapho / Getty Images

Известно, что наряд стал данью уважения актрисе и модели Джейн Биркин и ее культовому вязаному платью, в котором она вышла в свет в Париже в 1969 году. Платье Биркин было сшито из аналогичной кружевной вышивки в ​​технике тромп-л'ойль, выполненной из шнуров и якорных нитей, и украшено той же черной бисерной отделкой.

21 мая Белла Хадид появилась на Каннском фестивале в обнажающем грудь платье. Сшитое на заказ изделие оказалось оформлено вырезом до пупка и частично демонстрировало тело супермодели.

