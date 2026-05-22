Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:37, 22 мая 2026Мир

Дмитриев назвал последствие отказа Германии от суверенитета

Дмитриев: Берлин лишился экономической безопасности из-за отказа от суверенитета
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Берлин лишился экономической безопасности из-за отказа от своего суверенитета. Об этом написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Когда Германия отказалась от своего суверенитета, она также лишилась энергетической и экономической безопасности. Отсутствие суверенитета ведет к разрушению через деградацию», — говорится в публикации.

Так Дмитриев прокомментировал заявление члена бундестага Германии Маркуса Фронмайера о том, что правительство ФРГ отказывается внести ясность в расследование подрыва газопроводов «Северные потоки». «Правительство, которое не защищает свой суверенитет, больше не действует в интересах своего народа», — отметил депутат.

Ранее журналист Боян Панчевски заявил, что власти Дании пытались скрыть правду о причастности Украины к подрыву «Северных потоков». По словам журналиста, о наличии украинского следа стало ясно вскоре после диверсии, что также было одной из причин, по которой расследования в Дании и Швеции были закрыты без каких-либо публичных результатов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по российскому колледжу. Есть жертвы, десятки ранены. Москва готовит обращение в ООН

    США отвергли «карательный характер» вывода своих войск из Европы

    Мадьяр призвал к новому мирному договору с гарантиями для Украины

    Одна страна сообщила о желании выстроить мирные отношения с Россией

    «Манчестер Сити» объявил об уходе Гвардиолы

    У крупнейшего в России производителя алюминия потребовали миллиарды рублей

    Перспективы отстранения Зеленского с должности президента оценили

    Частных таксистов захотели вывести из тени

    Силовики пришли с обысками к сотрудникам Института философии РАН

    Автовладельцам раскрыли секрет налета на свечах зажигания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok