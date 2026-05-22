Дмитриев: Берлин лишился экономической безопасности из-за отказа от суверенитета

Берлин лишился экономической безопасности из-за отказа от своего суверенитета. Об этом написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Когда Германия отказалась от своего суверенитета, она также лишилась энергетической и экономической безопасности. Отсутствие суверенитета ведет к разрушению через деградацию», — говорится в публикации.

Так Дмитриев прокомментировал заявление члена бундестага Германии Маркуса Фронмайера о том, что правительство ФРГ отказывается внести ясность в расследование подрыва газопроводов «Северные потоки». «Правительство, которое не защищает свой суверенитет, больше не действует в интересах своего народа», — отметил депутат.

Ранее журналист Боян Панчевски заявил, что власти Дании пытались скрыть правду о причастности Украины к подрыву «Северных потоков». По словам журналиста, о наличии украинского следа стало ясно вскоре после диверсии, что также было одной из причин, по которой расследования в Дании и Швеции были закрыты без каких-либо публичных результатов.