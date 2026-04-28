Панчевски: Дания утаила правду о причастности Украины к подрыву Северных потоков

Власти Дании пытались скрыть правду о причастности Украины к подрыву «Северных потоков». Об этом в интервью датской газете Berlingske заявил журналист Боян Панчевски.

«В Дании расследование удерживалось в тайне, и ничего не вышло в свет. Но теперь мы знаем то, что они знали, а именно, что это была Украина. И они это утаили... Я думаю, что они не хотели геополитического кризиса», — предположил он.

По словам журналиста, о наличии украинского следа стало ясно вскоре после диверсии, что также было одной из причин, по которой расследования в Дании и Швеции были закрыты без каких-либо публичных результатов.

Ранее стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США было осведомлено о планах подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на ранней стадии его подготовки. Были раскрыты и другие подробности диверсии.