Spiegel: Залужный мог одобрить подрыв «Северных потоков», минуя Зеленского

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США было осведомлено о планах подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» на ранней стадии его подготовки. Эту и другие подробности диверсии обнародовал журнал Der Spiegel.

По данным издания, американцы знали о планах Киева гораздо раньше, чем считалось до сих пор. Так, впервые идею подорвать «Северные потоки» украинские специалисты по диверсионным операциям изложили сотрудникам ЦРУ в ходе встречи в Киеве весной 2022 года.

«Как позже рассказали украинские участники встречи своим доверенным лицам, американцам план, по-видимому, понравился»

Der Spiegel

Фото: Reuters

В ходе дальнейших встреч представители США обсуждали с организаторами атак технические детали будущих диверсий, играя при этом роль как минимум «сочувствующих слушателей». По данным источников Der Spiegel, уже на второй встрече американцы дали сигнал о поддержке операции, а у украинской стороны даже сложилось впечатление, что агенты ЦРУ смогут помочь в ее финансировании.

В подготовке диверсии участвовал главком ВСУ Залужный

С начала весны 2022 года в течение нескольких недель и месяцев украинские диверсанты разрабатывали план по установке бомб на газопроводах. В рамках подготовки подрыва рассматривались различные варианты используемых маршрутов, судов и взрывчатых веществ, а также проводился поиск водолазов, способных погружаться на глубину до 80 метров. В украинских спецслужбах операция была известна под кодовым названием «Диаметр».

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Из расследования стало известно, что диверсия на «Северных потоках» была одобрена лично Валерием Залужным, занимавшим на тот момент должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). По данным издания, Залужный принял решение о проведении операции без одобрения украинского лидера Владимира Зеленского и администрации президента Украины.

Украина нашла частного спонсора для подрыва «Северных потоков»

Несмотря на изначальную поддержку планов украинских спецслужб, уже к лету 2022 года США сообщили Киеву, что выступают против диверсии и не станут предоставлять средства на ее осуществление. Журнал утверждает, что в дальнейшем представители ЦРУ в Киеве обращались в администрацию президента Украины с просьбой отменить операцию. В офисе Залужного также знали о том, что их планы были раскрыты, однако диверсанты проигнорировали предупреждения американской стороны и продолжили подготовку без одобрения и финансирования Вашингтона.

В качестве нового спонсора операции выступило неназванное частное лицо с Украины, выделившее диверсантам около 300 тысяч долларов. Как утверждается, за счет его средств была профинансирована большая часть расходов на оборудование, аренду яхты и закупку взрывчатки.

В ЦРУ отреагировали на расследование Der Spiegel

Собеседники издания в Центральном разведывательном управлении США решительно отвергли выводы журналистов о причастности Вашингтона к подготовке диверсии. Представитель ЦРУ заявил, что итоги расследования Der Spiegel «крайне неточны» и «не должны рассматриваться как фактическая информация». Другой источник в американской спецслужбе назвал полученные журналистами данные «полностью и абсолютно ложными».

Согласно заявлению ЦРУ, подрыв «Северных потоков» в 2022 году противоречил интересам США, внимание которых было сосредоточено на военной поддержке Украины. По версии издания, впечатление сотрудников украинских спецслужб об одобрении операции со стороны США, возможно, было ошибочным, а американские агенты во время бесед с диверсантами в Киеве могли лишь собирать информацию о планах Киева.