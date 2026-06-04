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Силовые структуры
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14:26, 4 июня 2026Силовые структуры

Катание 11-летнего российского школьника с трехлетним братом на питбайке стало трагедией

СК: 3-летний мальчик погиб во время катания на питбайке в Подмосковье, возбуждено дело
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Московской области возбуждено уголовное дело после смертельного наезда детей на питбайке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета (СК) России.

Трагедия произошла 3 июня в закрытом коттеджном поселке в подмосковном Домодедово. 11-летний мальчик катал на питбайке 3-летнего ребенка. Не справившись с управлением, дети наехали на турник. При падении младший мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью. Дети были братьями, уточняет Telegram-канал «112».

Произошедшее квалифицировано по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
 
Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, идет допрос свидетелей.

Ранее сообщалось, что четверо детей стали жертвами ДТП на 57-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД).

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