18:16, 1 мая 2026Россия

Четверо детей погибли в ДТП на российской трассе

Четверо детей погибли в массовом ДТП на 57-м километре ЕКАД
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Свердловской области»

Четверо детей погибли в результате ДТП на 57-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области в Telegram.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено» двигался с небезопасной скоростью в сложных погодных условиях, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Тойотой». После этого «Рено» врезался в грузовик и «Опель» и загорелся.

В момент аварии в «Рено» находились пять человек, четверо из них погибли, еще одну пассажирку 2009 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следователи. Движение транспорта ограничено.

Ранее 1 мая сообщалось, что тела троих мужчин без признаков насильственной смерти нашли в автомобиле, стоящем в поле вблизи деревни Прозорово под Волоколамском Московской области.

