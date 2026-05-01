Четверо детей погибли в ДТП на российской трассе

Четверо детей погибли в результате ДТП на 57-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области в Telegram.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено» двигался с небезопасной скоростью в сложных погодных условиях, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Тойотой». После этого «Рено» врезался в грузовик и «Опель» и загорелся.

В момент аварии в «Рено» находились пять человек, четверо из них погибли, еще одну пассажирку 2009 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следователи. Движение транспорта ограничено.

