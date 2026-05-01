10:16, 1 мая 2026

В автомобиле под Москвой нашли тела троих мужчин

СК России: В автомобиле под Москвой нашли тела троих мужчин, возбуждено дело
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Тела троих мужчин без признаков насильственной смерти нашли в автомобиле, стоящем в поле вблизи деревни Прозорово под Волоколамском Московской области. Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета (СК) России, передает в пятницу, 1 мая, РИА Новости.

«По предварительным данным, причиной (...) могло стать отравление угарным газом», — отметили в ведомстве.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, планируется назначение комплекса судебных экспертиз. Возбуждено уголовное дело.

В прокуратуре Московской области добавили, что автомобиль марки УАЗ, в котором были найдены тела, не имеет государственных регистрационных знаков.

Ранее на МКАД произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Авария случилась на 102-м километре в районе Гольяново.

    Последние новости

    Попытка нападения на российского губернатора попала на видео

    Оценены шансы «Спартака» завоевать бронзу чемпионата России по футболу

    В автомобиле под Москвой нашли тела троих мужчин

    Раскрыт график работы МФЦ, поликлиник и других учреждений Москвы в праздники

    Названы самые дорогие направления для отдыха на майские праздники в России

    Баскетболисты клубов НБА устроили массовую драку и сбили с ног судью

    Росавиация сообщила об ограничениях полетов в аэропорту Калуги

    Москвичам назвали дату наступления метеорологического лета

    Фицо рассказал о пристающих «в туалетах в Брюсселе» после встреч с Путиным политиках ЕС

    Ученый Бутягин рассказал о лишениях в польской тюрьме

    Все новости
