В автомобиле под Москвой нашли тела троих мужчин

СК России: В автомобиле под Москвой нашли тела троих мужчин, возбуждено дело

Тела троих мужчин без признаков насильственной смерти нашли в автомобиле, стоящем в поле вблизи деревни Прозорово под Волоколамском Московской области. Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета (СК) России, передает в пятницу, 1 мая, РИА Новости.

«По предварительным данным, причиной (...) могло стать отравление угарным газом», — отметили в ведомстве.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, планируется назначение комплекса судебных экспертиз. Возбуждено уголовное дело.

В прокуратуре Московской области добавили, что автомобиль марки УАЗ, в котором были найдены тела, не имеет государственных регистрационных знаков.

