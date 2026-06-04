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Забота о себе
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03:03, 4 июня 2026Забота о себе

Раскрыта минимальная длительность сна для хорошей работы мозга на следующий день

Сомнолог Рур: Сон менее шести часов в сутки снижает креативность
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: diana.grytsku / Freepik

Бессонница негативно сказывается на всем организме, в том числе головном мозге, заявила сомнолог Нурия Рур. В разговоре с изданием El Tiempo она раскрыла минимальную длительность сна для хорошей работы этого органа на следующий день.

По словам Рур, головной мозг перестает нормально функционировать, если человек спит менее шести часов в сутки. Недосып приводит к ухудшению концентрации внимания, снижению креативности и появлению трудностей с принятием решений, предупредила она.

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Доктор добавила, что недостаток сна может нарушить функции, связанные с префронтальной корой, — областью головного мозга, отвечающей за исполнительный контроль, планирование и оценку рисков. Одновременно с этим бессонница активирует нейронные цепи, связанные с вознаграждением, что чревато более импульсивным поведением и менее обдуманными решениями, подчеркнула Рур.

Ранее эндокринолог Анна Одерий рассказала, какие заболевания сопровождаются бессонницей. По ее словам, хронические нарушения сна могут указывать на тревогу и депрессию.

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