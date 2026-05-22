Эндокринолог назвала сопровождающиеся бессонницей опасные заболевания

Эндокринолог Одерий: Бессонница может быть симптомом тревоги и депрессии

Эндокринолог «СМ-Клиники» Анна Одерий рассказала, симптомом каких опасных заболеваний может быть бессонница. Их доктор назвала в разговоре с «Лентой.ру».

«Хронические нарушения сна могут указывать на тревогу и депрессию. При тревожных расстройствах обычно страдает засыпание, а при депрессии более характерны ранние пробуждения — человек просыпается на несколько часов раньше обычного и уже не может снова уснуть», — объяснила Одерий. Кроме того, нарушения сна могут появляться при сахарном диабете.

Врач добавила, что сопровождаться бессонницей могут эндокринные нарушения. Так, при гипертиреозе — избытке гормонов щитовидной железы — обмен веществ ускоряется, а нервная система словно работает на повышенных оборотах. Из-за этого могут возникать трудности с засыпанием.

При гипотиреозе, то есть дефиците гормонов, наоборот, чаще возникает не бессонница, а повышенная сонливость. Человек может спать достаточно долго, но все равно ощущать разбитость и нехватку энергии, уточнила эндокринолог.

Ранее сомнолог Александр Казаченко заявил, что бессонница чаще всего вызвана образом жизни. По его мнению, провокаторами нарушений сна являются гаджеты, а также несоблюдение режима.

