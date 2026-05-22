03:01, 22 мая 2026

Названа техника для стимуляции сразу нескольких женских эрогенных зон

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom  

Метод Кивина в оральном сексе позволяет стимулировать одновременно несколько эрогенных зон и доставить женщине больше удовольствия. О технике выполнения этой позы рассказала сексолог Сэди Эллисон в беседе с HuffPost.

Эксперт объяснила, что ключевое отличие этого метода в том, что мужчина должен лежать не прямо, а перпендикулярно относительно тела партнерши. «Это позволяет фокусироваться одновременно на стимуляции клитора, вульвы и промежности, что многим кажется более приятным», — отметила сексолог.

Она добавила, что у этой позы есть плюсы и для мужчины. В частности, ему не нужно вытягивать шею под неудобным углом. Кроме того, у него появляется возможность прикасаться к груди или другим частям тела партнерши. «Она тоже может активнее участвовать в моменте. Например, помассировать плечи, поиграть с волосами или пощекотать соски», — заключила Эллисон.

Ранее сексолог Алессандра Араужо не одобрила согласие на анальный секс в качестве подарка мужчине. По ее мнению, пробовать сексуальные эксперименты следует по собственному желанию, а не из-за необходимости угодить партнеру.

