Сексолог оценила необычный подарок женщины мужу на день рождения

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: 4 PM production / Shutterstock / Fotodom  

Сексолог Алессандра Араужо прокомментировала пост на форуме Reddit, в котором женщина рассказала, что подарила мужу на день рождения анальный секс. Этот необычный презент она оценила в разговоре с изданием Metropoles.

Женщина призналась, что никогда не чувствовала себя готовой к анальному сексу, но решилась на него, чтобы порадовать мужа. Перед половым актом она тщательно подготовилась, чтобы выдержать его. Араужо, комментируя эту историю, заявила, что в отношениях не стоит переступать через собственный комфорт, чтобы предложить партнеру ту или иную сексуальную практику, к которой нет интереса, в качестве награды за что-либо.

Интимная жизнь в паре должна строиться на взаимном любопытстве, добавила специалистка. Секс необходимо регулярно обсуждать, чтобы узнать желания друг друга и реализовывать их, если они совпадают. «Отношение к сексу как к чему-то, что вы должны или заслужили, — это первый шаг к превращению спальни в магазинчик товаров первой необходимости, а никто не хочет быть измученным ночным дежурным», — заключила Араужо.

Ранее сексолог Кэролин Хоэль рассказала, как поддерживать интерес к сексу в браке. Она убеждена, что возбуждению способствует времяпрепровождение, связанное с общими интересами и хобби.

