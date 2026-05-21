01:57, 21 мая 2026

В США сравнили поездки Путина и Трампа в Китай

СNN назвал визит Путина в Китай успешнее поездки Трампа
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Визит президента России Владимира Путина в Китай прошел в более открытой обстановке, чем поездка американского лидера Дональда Трампа, С таким мнением выступил CNN.

В публикации отмечается, что в последнее время Путин и председатель КНР Си Цзиньпин усилили сотрудничество стран в области торговли, дипломатии и безопасности.

«Подобная тактика, по всей видимости, была направлена ​​на то, чтобы подчеркнуть сохраняющееся и постоянно углубляющееся сближение Китая и России», — подчеркивается в материале.

Путин прибыл в Китай 19 мая. Для российской делегации организовали торжественную церемонию с участием почетного караула и детей. Российского лидера у самолета встретил глава МИД КНР Ван И и проводил до автомобиля Aurus. Позже Путин и Си Цзиньпин встретились на центральной площади Тяньаньмэнь в Пекине.

