Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:26, 21 мая 2026Бывший СССР

Гадалка экс-главы офиса Зеленского посмеялась над попытками победить коррупцию на Украине

РИАН: Гадалка Ермака Аникиевич смеялась над попытками НАБУ победить коррупцию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Гадалка экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака, астролог Вероника Аникиевич в соцсетях смеялась над попытками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) победить коррупцию в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Она составила прогноз по дате создания организации, 16 апреля 2015 года, и написала, что результат ее очень рассмешил.

«Эта структура, такой же антикоррупционер, примерно как я "испанский летчик". С таким гороскопом, я вам скажу, коррупцию побороть не получится, возглавить можно, а побороть — нет», — заявила Аникиевич в июле 2025 года.

Астролог также считает, что НАБУ создавалось не для борьбы с коррупцией, а в качестве инструмента влияния, им управляют конкретные люди в своих целях.

Аникиевич — гадалка, с которой, по версии следствия, советовался по служебным вопросам экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Политик якобы отправлял женщине даты рождения кандидатов на посты.

Ранее высший антикоррупционный суд Украины запретил Ермаку общаться с Аникиевич. Ее фамилия оказалась в списке подозреваемых и свидетелей дела, который зачитал судья, оглашая свое решение о взятии экс-главы ОП под стражу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД оценили потери ЕС после отказа от российского сырья

    Трамп заявил о готовности США действовать в случае неправильных ответов Ирана

    В Финляндии призвал ЕС выплатить России миллиардные компенсации

    Гадалка экс-главы офиса Зеленского посмеялась над попытками победить коррупцию на Украине

    Посол России объяснил обвинения США против Кастро

    В Молдавии возмутились тратами властей на шоу Галкина

    В Германии усомнились в компетенции Мерца

    Привычный витамин оказался защитником от канцерогенов

    Мужчина принес свои отсеченные гениталии в храм в качестве подношения божеству

    Экс-советник Трампа заявил об опасности подписанной в Пекине декларации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok