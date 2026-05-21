В холодильнике гостиничного номера нашли останки маленького ребенка

03:00, 21 мая 2026

В США мать замучила сына и положила его останки в холодильник
Юлия Юткина
Фото: Joe Raedle / Getty Images

В американском штате Аризона 31-летнюю Охру Манакаху обвинили в том, что она замучила полуторагодовалого сына до смерти. Об этом сообщает AZ Family.

17 мая Манакаха позвонила в службу 911 и призналась, что расправилась с собственным ребенком в гостиничном номере. Прибывшие полицейские нашли его останки в холодильнике. Они были завернуты в сумку, которая находилась в пластиковом контейнере.

По словам Манакахи, 29 апреля маленький сын стал ее раздражать плачем и капризами, и она бросила его в кроватку. Его начало рвать, он перестал есть, выглядел слабым и бледным. Мать не повезла его в больницу и не позвонила родственникам, поскольку боялась неприятностей.

В начале мая женщина ушла из гостиницы, чтобы сдать обязательный тест на наркотики. Ее старшие дети были в школе. Вернувшись, она обнаружила ребенка без признаков жизни. Манакаха положила его останки в холодильник на две недели. Что побудило ее позвонить в полицию 17 мая — неизвестно.

У Манакахи имеются судимости за вооруженное нападение, вождение в нетрезвом виде, умышленную порчу имущества и нарушение общественного порядка.

Ранее сообщалось, что в Японии задержали девушку, которая расчленила мертворожденного сына и спрятала останки в морозилку в кол-центре. Голова новорожденного была завернута в полиэтиленовый пакет, а руки и ноги лежали в пластиковых контейнерах для продуктов.

