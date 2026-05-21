Мема: ЕС должен выплатить России миллиардные компенсации за ведение прокси-войны

Евросоюз (ЕС) должен выплатить миллиардные компенсации России за то, что ведет на Украине прокси-войну. С такой точкой зрения в беседе с РИА Новости выступил финский политик Армандо Мема.

«ЕС должен выплатить компенсацию России за финансирование прокси-войны против нее, и речь о миллиардах», — сказал политик. При этом он считает, что сейчас это практически невозможно. Мема пояснил, что руководство ЕС «в основном коррумпировано», и в целом в Европе нет лидера, способного осознать ошибку, совершенную в отношении России, и возобновить диалог с Москвой.

Ранее Мема заявил, что Европейский союз играет в крайне опасную игру, позволяя украинским беспилотным летательным аппаратам лететь на Россию через европейское воздушное пространство.