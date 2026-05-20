Европейский союз играет в крайне опасную игру, позволяя украинским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) лететь на Россию через европейское воздушное пространство, заявил финский политик Армандо Мема в социальной сети X.
По его словам, группа депутатов Европарламента (ЕП) попросила главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен принять меры против украинских дронов. Как указал депутат, обвинения в адрес России не улучшат ситуацию.
«Позволяя использовать европейское воздушное пространство для совершения атак по территории России, ЕС играет в крайне опасную игру», — подчеркнул он.
Мема призвал перестать разжигать войну и вернуться к диалогу.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина планирует запустить дроны с территории прибалтийских стран.