Зеленский заявил о возможном наступлении российских войск из Белоруссии

Зеленский: Россия имеет пять сценариев наступления из Белоруссии

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у Москвы якобы есть пять сценариев наступления российских войск из Белоруссии на черниговско-киевском направлении. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

По его словам, Украина готовит ответы на каждый из вариантов возможных действий и усиливает указанный участок фронта. Как указал Зеленский, он будет вести «дипломатическое воздействие на Белоруссию». Политик добавил, что «непубличные задачи есть и для украинских спецслужб».

«Пересматриваем и возможности нашей внешней активности. Поручил МИД Украины подготовить дополнительные меры дипломатического влияния в отношении Белоруссии, которая может быть использована Россией для расширения [конфликта]», — подчеркнул он.

Ранее в Кремле отметили, что заявления о планах атак РФ с территории Белоруссии — подстрекательство.