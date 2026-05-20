Россия ограничила ввоз цветов из Армении

23:57, 20 мая 2026

Россельхознадзор ограничил ввоз цветов из Армении с 22 мая

Россельхознадзор ограничил ввоз цветов из Армении с 22 мая, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что мера будет действовать до окончания инспекции тепличных хозяйств. Причиной ввода ограничений названо обнаружение зараженных цветов и несоответствие стандартам.

Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала страны. Армения завозит в Россию розы, герберы, гвоздики и альстромерии.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор проведет инспекции продукции армянских предприятий, включая те, поставки с которых были приостановлены в Россию из-за подозрения на ввоз фальсифицированной рыбной продукции предположительно европейского происхождения.

