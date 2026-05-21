00:33, 21 мая 2026Россия

Шойгу обвинил Ереван в глумлении над памятью армян

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Ереван поглумился над памятью воевавших против нацизма армян, предоставив украинскому лидеру Владимиру Зеленскому трибуну, с которой он угрожал параду в честь Дня Победы в Москве. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, его слова приводят «Известия».

«Предоставление киевскому режиму трибуны саммита Европейского политического сообщества в Ереване для угроз в адрес Российской Федерации.<...> Это не что иное, как глумление над памятью более полумиллиона армян, которые сражались с нацизмом», — сказал Шойгу.

Он также задумался о том, как бы на этот шаг Армении отреагировали прославленные маршалы Великой Отечественной войны.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия поражена действиями Армении. В частности, Москва недоумевает, почему Ереван не одернул Зеленского, когда он озвучивал угрозы в ее адрес.

