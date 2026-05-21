00:58, 21 мая 2026Мир

В Иране рассказали о появлении нового оружия

РИА Новости: Иран готов применить новое оружие для отражения атаки США
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Reuters

У Ирана появилось современное оружие, которое еще не использовалось на поле боя в конфликте с США и Израилем. Об этом сообщает РИА Новости.

Иранский военный источник сообщил, что внутри страны произвели оружие, которое еще не задействовали на поле боя и фактически не протестировали. Он подчеркнул, что у Тегерана нет дефицита средств, которые он применит для отражения атак.

«С точки зрения оборудования, оборонных возможностей мы не испытываем нехватки, которая помешала бы нам оборонять свою страну. В этот раз мы не намерены вести себя сдержанно», — заявил информатор.

Ранее Трамп назвал условие для ослабления санкций против Ирана. Он подчеркнул, что это невозможно, пока соглашение между Вашингтоном и Тегераном не будет подписано.

