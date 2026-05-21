01:31, 21 мая 2026Россия

Российские военные показали удары «Гераней» по целям на Украине

Марина Совина
Фото: Globallookpress.com

Российские военные из 50-й отдельной бригады беспилотных систем «Варяг» показали удары дронами «Герань» по целям на Украине.

Отмечается, что атаки велись по подстанциям, объектам топливной инфраструктуры, подвижному железнодорожному составу, зданию Управления СБУ в Луцке и другими целям, в том числе в движении.

Как уточняет Telegram-канал «Осведомитель», в момент поражения энергетических объектов видны защитные сооружения в виде габионов и бетонных «саркофагов», возводимых Украиной.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ вышли к селу Пискуновка на славянско-краматорском направлении. До этого Минобороны России сообщило, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Кривая Лука в ДНР.

