Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:38, 21 мая 2026Мир

Трамп заявил о готовности США действовать в случае неправильных ответов Ирана

Трамп заявил, что США ждут от Ирана полностью правильные ответы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что ожидает от Ирана правильные ответы по возможной сделке. Если же позиция Исламской Республики не устроит США, они будут готовы действовать. Слова Трампа приводит РИА Новости.

«Мы должны получить полностью правильные ответы. Это должны быть полностью, на 100 процентов хорошие ответы», — сказал президент Соединенных Штатов, подчеркнув, что это позволит сохранить «много времени, сил и жизней». Комментируя переговоры с Ираном, Трамп рассказал, что сейчас сложилась «пограничная» ситуация.

Ранее американский лидер сообщил, что США не ослабят санкции против Ирана до подписания соглашения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД оценили потери ЕС после отказа от российского сырья

    Трамп заявил о готовности США действовать в случае неправильных ответов Ирана

    В Финляндии призвал ЕС выплатить России миллиардные компенсации

    Гадалка экс-главы офиса Зеленского посмеялась над попытками победить коррупцию на Украине

    Посол России объяснил обвинения США против Кастро

    В Молдавии возмутились тратами властей на шоу Галкина

    В Германии усомнились в компетенции Мерца

    Привычный витамин оказался защитником от канцерогенов

    Мужчина принес свои отсеченные гениталии в храм в качестве подношения божеству

    Экс-советник Трампа заявил об опасности подписанной в Пекине декларации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok