Трамп заявил о готовности США действовать в случае неправильных ответов Ирана

Трамп заявил, что США ждут от Ирана полностью правильные ответы

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что ожидает от Ирана правильные ответы по возможной сделке. Если же позиция Исламской Республики не устроит США, они будут готовы действовать. Слова Трампа приводит РИА Новости.

«Мы должны получить полностью правильные ответы. Это должны быть полностью, на 100 процентов хорошие ответы», — сказал президент Соединенных Штатов, подчеркнув, что это позволит сохранить «много времени, сил и жизней». Комментируя переговоры с Ираном, Трамп рассказал, что сейчас сложилась «пограничная» ситуация.

Ранее американский лидер сообщил, что США не ослабят санкции против Ирана до подписания соглашения.