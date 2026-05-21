Женщин призвали совершить после секса одно полезное для здоровья действие

Гинеколог Мараир Сартори заявила, что каждой женщине после секса необходимо совершить одно действие, которое принесет пользу для здоровья. Об этом она рассказала изданию Metropoles.

Сартори призвала женщин мочиться после полового акта, чтобы избежать возникновения инфекций мочевыводящих путей. «Маленькое отверстие для мочи, называемое уретрой, находится очень близко к входу во влагалище, поэтому во время полового акта пенис или любой другой инструмент, проникающий во влагалище, может протолкнуть бактерии через уретру», — предупредила она.

По словам специалистки, струя мочи промоет уретру и устранит любые патогены. Что касается гигиены после секса, она посоветовала женщинам очищать интимную зону исключительно снаружи и избегать внутреннего промывания, в том числе вагинальных спринцеваний, поскольку они нарушают баланс микрофлоры в этой области.

Ранее гинеколог Виктория Мариновская предупредила женщин о разрушающих интимное здоровье повседневных привычках. Так, она призвала отказаться от использования ежедневных средств личной гигиены с отдушками.

