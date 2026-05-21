Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:18, 21 мая 2026Мир

В МИД оценили потери ЕС после отказа от российского сырья

Биричевский: ЕС потерял до триллиона долларов после отказа от российского сырья
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

После отказа от российского сырья Евросоюз понес большие потери. Как рассказал в беседе с РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, они могут доходить до триллиона долларов.

«Я видел цифру, до триллиона долларов. Отказ от российского сырья, от углеводородов, обернулся потерями за счет повышения цен, за счет того, что они покупают дороже из других источников», — сказал дипломат. Он подчеркнул, что ЕС понес потери, в частности, из-за теракта против «Северных потоков» и собственного решения об отказе от российских углеводородов.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что у Евросоюза и Великобритании ухудшились варианты в сфере энергетики «в условиях худшего энергетического кризиса».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД оценили потери ЕС после отказа от российского сырья

    В Молдавии возмутились тратами властей на шоу Галкина

    В Германии усомнились в компетенции Мерца

    Привычный витамин оказался защитником от канцерогенов

    Мужчина принес свои отсеченные гениталии в храм в качестве подношения божеству

    Экс-советник Трампа заявил об опасности подписанной в Пекине декларации

    В США сравнили поездки Путина и Трампа в Китай

    Политолог предрек сложности для США из-за противостояния «закону джунглей» Россией и КНР

    Названо число взятых под контроль России населенных пунктов с начала 2026 года

    Российские военные показали удары «Гераней» по целям на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok