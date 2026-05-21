Биричевский: ЕС потерял до триллиона долларов после отказа от российского сырья

После отказа от российского сырья Евросоюз понес большие потери. Как рассказал в беседе с РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, они могут доходить до триллиона долларов.

«Я видел цифру, до триллиона долларов. Отказ от российского сырья, от углеводородов, обернулся потерями за счет повышения цен, за счет того, что они покупают дороже из других источников», — сказал дипломат. Он подчеркнул, что ЕС понес потери, в частности, из-за теракта против «Северных потоков» и собственного решения об отказе от российских углеводородов.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что у Евросоюза и Великобритании ухудшились варианты в сфере энергетики «в условиях худшего энергетического кризиса».